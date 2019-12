Prezidentské voľby v Chorvátsku predo dvermi. Predstavenie najsilnejších kandidátov

Krátka analýza prezidentskej kampane v Chorvátsku, kde si ľud zvolí novú hlavu štátu. Po druhýkrát ňou môže byť žena. Chorvátskosa žiaľ stále delí na pomyselných ustašovcov a partizánov a žije v tieni dávno skončenej vojny.

Tento boj o prezidentské miesto je na pokraji absurdity. Kandidáti sa v ňom totiž pokúšajú získať si voličov svojimi najväčšími slabinami.

Je v poriadku, že si ona zaspieva, ale nie pred kamerami a médiami. Ak sa aj stane, že spieva na verejnom mieste, potom to môže byť raz, ale nie päť, či šesť razy, vyhlásil zdroj blízky vládnucej strane HDZ, ktorého podporu má súčasná prezidentka Kolinda Grabar- Kitarović.Prezidentke, ako môžeme počuť, stále viac ľudí vyčíta, že sa aj v kampani, rovnako ako v uplynulých rokoch strávených v úrade na Pantovčaku, správa priveľmi odviazane kvôli čomu ju kritici a politickí protivníci už dlhšie obdobie upozorňujú na to, že do krajnosti robí z funkcie prezidenta krajiny, kde by chcela osvojiť ešte jeden mandát po päť rokov, karnevalovú postavičku. Ona však v tom nevidí nič a odkazuje, že jej nikto nebude brániť, aby si zaspievala so svojím ľudom.

V tom čase jej protikandidát, ktorý prichádza práve z umeleckých kruhov a volá sa Miroslav Škoro skúša priazeň voliča prilákať istotami, ktoré by sa v Chorvátsku mohli naplniť len vtedy, ak by v krajine zavládol prezidentský a nie parlamentný systém. Verejne prehlasuje, že by prezident mal mať väčšie právomoci, k čomu by však musel zmeniť ústavu, o ktorej Škoro často hovorí. no pritom dokazuje značné diery v právnych vedomostiach.

Aj kandidát Mislav Kolakušić, ktorý bol donedávna sudcom, teda by zákony mal mať v malíčku sa angažuje za zmeny ústavy, v ktorých by prezident mal skoro neohraničené právomoci, aké nemal ani prvý autoritársky prezident Franjo Tudjman.

Napokon je tu asi najznámejší kandidát, ktorým je bývalý premiér z rokov 2011-2016 a tým je Zoran Milanović, ktorý bol dlhé roky predsedom momentálne opozičnej sociálnedemokratickej strany SDP, ktorú prevzal po jej zakladateľovi, legendárnom politikovi Ivicovi Račanovi. Milanović má podľa relevantných ankiet najväčšie šance, že prejde spolu s Kolindou Grabar-Kitarović do druhého kola voľby. Do kampane vstúpil vyzdvihujúc svoj charakter, ktorý sa mu však v jeho doterajšej politickej činnosti ukázal skôr ako slabšia stránka, než ako prednosť.

Prečo aktuálna prezidentka namiesto fandenia na štadiónoch a vyspevovaniu ne predloží svoje výsledky z pomaly uplynutého mandátu. Jej šéf kampane Ivan Anušić začal vyratúvať všetky politické a diplomatické funkcie, ktoré kedy zastávala. Anušić tvrdí, že sa jej výsledky najviac vidia pri porovnaní výsledkov bývalých hláv štátu, najmä Stjepana Mesića, či po ňom Iva Josipovića. Kým o tom prvom som na rozhlase počul, resp. v bulváre čítal, že jeho voľba bola hanbou Chorvátska, o tom druhom som zas čítal opak, že to bol najlepší prezident doteraz. Podľa vyhlásení ďalej hovorí o Milanovićovi ako o neschopnom premiérovi a o Škorovi ako o neschopnom a neznalom zákona a ústavy. Vraj nerozumie o čom je pritom reč. Najprv sa ideologicky pohol smerom extrémne doprava, potom sa pohol k ľavici a centru, teraz sa vracia nazad. Ne rozumie vraj čím sa prezident musí zaoberať a to by mohlo viesť ku katastrofe.

Kolakušić je čistý populista, ktorý by chcel byť všetko v jednom - aj premiér, aj prezident, minister vnútra i zahraničia. Kolinda Grabar- Kitarović vo ve2kom prispela k tomu, ako sa Chorvátsko môže prezentovať vo svete. Vedúci tímu Mislava Kolakušića tvrdí, že bývalý sudca a aktuálny europoslanec sa absolútne nemôže včleniť do skupiny politikov, ktorí svojimi slabinami zbierajú lacné body a robia z politiky showbiznis, no naopak, on hovorí o reforme politického systému a o existenčných otázkach. Čo sa týka prípadného skĺbenia viacerých funkcií, al by sa stal Kolakušić prezidentom, zanechal by funkciu europoslanca. No, ak by aj nevyhral , ale získal veľkú podporu, išiel by do parlamentných volieb. Ako prezident by vyhlásil referendum, aby prezident menoval premiéra a vládu. Kolakiušićove vystúpenia sú naopak antipopulistické a vysoko odborné, pričom on nepodlieza voličom ako druhí kandidáti. Na kritiku, že by dávanie absolútnej moci do rúk prezidenta mohlo viesť k diktatúre odpovedá, že treba vrátiť moc ľuďom. V jeho tíme pracuje 10 ľudí, všetko dobrovoľníci.

Kolinda Grabar Kitarović vyhlasuje, že je blízka ľudu a možno si myslí, že spievaním s ľuďmi vytvára tento dojem, že je jedna z nich. Prezident by však mal byť niekto, kto vie viac ako my. Strana HDZ sa postavila za ňu s obavou, že by sa jej pravicové krídlo mohlo vzbúriť a podporiť Miroslava Škora. Škoro sa robí sympatickým a drží sa témy posilnenia prezidentských práomocí. Škoro je spevák a podnikateľ, no má skúsenosti v politike. Preto poburuje jeho vyjadrenie, ako chce prekopať celý Jasenovac, bývalý koncentračný tábor, v ktorom malo byť zabitých 83 000 ľudí. Myslené je to symbolicky, lebo prekopať by dal len jeho archívy. No, pomyslite si, že by niekto zamýšľal prehľadať archív Oswienčimu?

Čo sa týka kandidatúry bývalého premiéra krajiny Zorana Milanovića, on má povesť buldoga, ktorý mal dobré, no rovnako tak chybné rozhodnutia. Vyhlásil to o ňom bývalý prezident Stjepan Mesić, o ktorom som sa však v chorvátskej tlači dočítal, že jeho zvolenie bolo kedysi hanbou Chorvátska, aj kvôli jeho plytkému humoru. Naopak, zatiaľ posledného mužsého prezidenta Iva Josipovića som videl vyobrazeného v médiách ako doposiaľ najepšieho od samostatnosti. Milanović bol premiérom Chorvátska 2011-2016 ako predseda dnes opozičnej sociálnedemokratickej strany (SDP), ktorú založil nebohý legendárny Ivica Račan.

Dvoch kandidátov som si vypočul pri ich prezentácii naživo v prenose rádia HRT1. Okrem súčasnej prezidentky kandidujú ešte dve ženy. Dalija Orešković, ktorá je právničkou s liberálnych politických kruhov. Druhou ženou je Dr. Katarína Peović, ktorá je absolventkou politicko sociálnovedného štúdia a zastupuje Robotnícku stranu, pričom vyhlasuje, že chce byť najmä prezidentkou robotníkov. Druhým kandidátom, ktorého som si vypočul ešte bol Dario Jurčan, ktorý sa prezentoval ironizujúcim vystúpením.. Tvrdí, ako chce podržať kreslá najväčším gangsterom, nechať mlátiť utečencov od hraničnej polície na hranici s Bosnou, odkiaľ sa migranti pokúšajú dostať na chorvátske územie, po balkánskej trase, no a najmä chce do kampane vstúpiť pod menom Milan Bandić (poznámka, Milan Badić je záhrebský primátor, čeliaci väzeniu).

Táto kampaň teda predstavuje všetko okrem klasickej kampane. Kto nemá silný príbeh, chce robiť show, ale ani to nie je zlé. Sledoval som túto kampaň len veľmi okrajovo. Chorvátska spoločnosť sa žiaľ stále delí na pomyselných ustašovcov a partizánov. Chcel som priblížiť dianie, no zároveň sa opäť začať venovať svojím témam a blogu. Chorvátskym voličom prajem, nech sa rozhodnú múdro a vyberú pre seba i svoje deti najprijateľnejšieho kandidáta. Najväčšie šance majú momentálne prezidentka Grabar Kitarović a Zoran Milanović, že uspejú prejsť do druhého kola.