Rád by som sa prebudil a videl, že podstatná časť vecí sa vyjasnila

Krátky blog o tom, ako som donedávna ešte považoval individuálne športy, ako behanie, či nordic walking za športy pre duševne nevyvinutých, resp. pre obmedzených. Rovnako v tomto článku chcem opísať moje najlepšie vlastnosti.

Je niečo po 13:00 keď som sa v dnes už neexistujúcom hypermarkete Carrefour v obnovenom a premenovanom nákupnom centre Polus náhlil cez obedovú prestávku k pokladni. Niesol som si bagetu a nejaký jogurt. Keďže tento hypermarket posledné roky existencie znížil svoju plochu a ponuku produktov minimálne o dve tretiny, nebolo ťažké sa dostať k pokladni, pričom v jednej z nich pracoval Róm, ktorého si pamätám snáď od otvorenia Polus city centra v roku 2001. Ako som išiel vykladať tovar, mihla sa mi pred očami ženská postava v priliehavých športových kraťasoch a funkčnom tričku. Výzor jej dopĺňal iPOD, ktorý mala vo vrecku na rukáve a veľmi pekné športové tenisky. Hneď som v nej spoznal svoju spolužiačku Janu. Chodili sme spolu do neďalekej základnej školy, bývalej Thälmannovej. V tom obchode som ju videl asi tak po 7 rokoch. Chcel som sa prihovoriť, slušne som pozdravil, no ona len presvišťala pri mne a mávla rukou. Druhýkrát som ju stretol pri stanici BA- Vinohrady, tentoraz už "v civile". Opäť som sa nadýchol, že sa jej opýtam ako sa má, no ona opäť len prešla okolo mňa bez slova. Vtedy som si pomyslel, že je tak strašne obmedzená alebo povýšená, keď nemôže so mnou vymeniť pár viet. A nadlho som si zaškatuľkoval všetkých bežcov ako tvory nerozmýšľajúce, schopné len strojového pohybu. Ale pritom som sám svojho času behával pomerne dosť. A dnes tým ľuďom trochu závidím. Mám pomerne silné svaly na nohách, a mal som aj cca. týždňový pokus, kedy som denne hodinu šliapal na stacionárnom bicykli. A čo sa týka ešte bežcov, resp. nordic walkerov, dlho som tie pohyby s tými paličkami považoval za smiešne. V Dánsku som denne chodieval na bicykli okolo veľkého jazera, kde som každé ráno v ten istý čas videl jednu pani, ako smiešne rytmicky pochoduje s paličkami. Nevedel som, na čo jej sú?

Bežecké a horolezecké výkony som dlho dehonestoval. Pritom moja sestra sa napríklad stala veľkou fanynkou toho druhého športu. Napríklad Mateja Tótha som považoval za slaboduchého obmedzeného blbečka. Pri horolezectve mi zas vadil dosť veľký individualizmus horolezcov. Avšak keď som mal aj ja za sebou pár ľahkých prechádzok v prírode, ideálne so psíkom, tak som aspoň trochu pochopil, že tí ľudia možno myslia na seba keď idú zdolávať takéto výkony, no na druhej strane si myslím dnes, že mnoho z nich aj keď to robia pre peniaze, tak sú často veľmi vyspelí kultúrne a často veľmi vzdelaní a sčítaní.Čo sa najmä horolezcov, ale aj bežcov týka, sú títo ľudia krásni v tom, že posúvajú vnímanie planéty Zeme.

Ľudia mi hovorili, že som bol dobré dieťa. Vedel som veľmi rýchlo čítať. Ja som taký typ človeka, čo mi zostalo od detstva, že mne dáte do ruky hračku, a ja sa vám s ňou vydržím hrať celé hodiny..Samozrejme, teraz už v mojom prípade nejde o klasické hračky. No keď som bol malý, tak som dostal napríklad magnetofón s nahrávaním, niečo ako Kevin zo Sám doma 2. A ja som celé hodiny vydržal nahrávať svoje pospevovanie. Alebo som dostal malý futbal s plastovými figúrkami, ktoré sa naťahovali pružinou a so železnou guličkou z ložiska som sa dokázal hrávať túto hru hodiny, len tak, sám proti sebe, žltí proti červeným.

Mal som vždy úctu k starším, rešpekt k starým rodičom. Žiaľ, nedožili sa mnoho z môjho života, ani jeden. Vedel som, viem, resp. sa to budem asi stále učiť a to načúvať. Mama mala radosť zo mňa keď sme boli spolu v Sarajeve pred 15 rokmi, a ja som už vtedy začínal samoštúdium južnoslovanského jazyka, nevediac ani omylom rozlíšiť chorvátsky od srbského, prípadne ešte od bosnianskeho. Ďalším mojim plusom je vraj inteligencia. Ale tu si nie som istý, lebo dlho som sa, niekedy aj teraz, nafukoval, že IQ sa nedá oklamať, že to nemá každý, atd. Ja osobne zisťujem, že ak aj mám vyššie IQ, že poznám tých, ktorí majú ešte vyššie. A hlavne viem, že IQ nie je všetko pri úspešnosti na pracovisku. Napísal som o tom IQ, lebo mi to viac ľudí hovorí a ja som za to vďačný.

Mojou poslednou tu spomenutou dobrou vlastnosťou je nestrojenosť. Proste, som, aký som. Niekedy na seba zbytočne sám nakydám, no niekedy sa mi stalo, keď som si po nejakom prúsere, ktorý som spôsobil zľahčoval svoj diel viny, no o to viac ma potom prekvapil trest, resp. pre mňa najhorší postoj voči mne = ignoráciu ľudí. Snažím sa s každým baviť slušne. Už na strednej mi spolužiaci často ukazovali ono tak známe gesto L ako loser so zdvihnutým ukazovákom a vystretým palcom pri čele. Kedysi som dosť veľa čítal Bukowskeho, ktorého si čas od času prelistujem aspoň. A on písal, že porazení sú menej strojení ako víťazi. Nechcem tým povedať že by som sa chcel zaradiť bezvýhradne medzi porazených. Nikdy som však nemal lakte, vždy som bol dosť introvert. Za posledné dva roky som sa dosť ponoril do kníh, hoci stále si hovorím, že by som mohol prečítať ešte viac titulov. Čo sa týka strojenosti, mal som problém, keď som sa opil čo i len tak povediac do nálady. Nebývalo ani to často, no ja som žiaľ zistil, že v potúženom stave si akoby uvedomujem veci okolo seba a asi ešte nikdy sa mi nestalo, že by som po vypití istého množstva alkoholu mal nejakú povznesenú náladu. Skôr viem byť krajne nepríjemný. Preto som alkohol zavrhol úplne a okrem prípitku na narodenie 2. synovca som 4 roky úplne bez tuhých nápojov.

Áno, chcel by som sa jedného dňa prebudiť a mať veci vyjasnené. To, čo už viem zveľadiť, to čo neviem pochopiť, alebo aspoň mať silu prijať.