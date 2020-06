Zomrel najstarší chorvátsky partizán. Spojil Tita a Jovanku Broz

Chorvátska spoločnosť je kvôli minulosti dosť rozdelená. Pripomínajú si rôzne výročia, a pojmy ako Bleiburg, či Jasenovac. V Chorvátsku bolo partizánske hnutie zapojené do boja s Wehrmachtom, ako aj domácimi ustašovcami.

Pri nedožitých 104 rokoch života zomrel najstarší chorvátsky partizán Juraj Đuka Hrženjak.

Odišiel malý veľký človek, pokojne a v ústraní, ako aj žil. Narodil sa 10. marca revolučného roku 1917 v obuvníckej robotníckej rodine pri mestečku Vrbovec, neďaleko od Záhrebu, v dňoch Prvej svetovej vojny, vtedy, keď padol ruský cár a na druhý mandát nastúpil americký prezident Woodrow Wilson.

Svojím životom potvrdil, že je svedkom 20. storočia, v ktorom pôsobil v stálom boji a podieľal sa na mnohých veľkých a kľúčových udalostiach chorvátskych dejín.

-Prešiel som si iste mnohým, aj strachu aj šťastia som si užil, vyrástol som, učil sa a získal skúsenosti možno v najhorších časoch, ktoré boli rovnako aj veľmi mizerné. Videl som ľudskú chrabrosť aj ľudský odpad.Často sa pozerám do zrkadla a pýtam sa, čo sa ma mnohí pýtajú: "Đuka, či ti to všetko bolo potrebné? Je ti za niečím ľúto?" A odpovedám: "Nie, nemenil by som svoj život, hoci mi bude ťažko keď vidím, čo sa dnes deje a ako sa chcú meniť dejiny a fakty."

A najhoršie mi je keď vidím, ako sa pľuje po dedovských hroboch. To vyhlásil na oslave svojich 102. narodenín záhrebský ilegálny bojovník, ktorý dokonca nejaký čas ako spravodaj pracoval v úrade vtedajšieho ustašovského ministra Joza Dumančića, prešiel k partizánom a bol členom Zväzu antifašistických bojovníkov za oslobodenie Chorvátska (ZAVNOH), teda organizácie, ktorá je základom moderného Chorvátska. Bojoval aj s prvým chorvátskym prezidentom Franjom Tudjmanom.

Hovorí, že mu padá zaťažko, keď vidí, ako sa snažia relativizovať náš boj, dokonca nás nazývať neschopnými, preto je ešte pyšnejší na partizánov, na ilegálnych bojovníkov, ktorí svoj život vystavovali vysokému riziku za slobodu a spravodlivosť, a niekedy je mu ľuto, že sa musel dožiť občianskej vojny v deväťdesiatych rokoch.

Oddaný svojím ideálom, Juraj Hrženjak im zostal verný do konca svojho života. Nezabudol, ako mnohí ani na svoju minulosť ani na svojich spolubojovníkov, neobrátil kabát a neprelakoval svoju minulosť. Dôsledný a svoj, Juraj Hrženjak zostal verný sebe do konca svojho dlhého a plodného života.

Žil v Záhrebe v dvojizbovom byte ústavného sudcu, na štvrtom poschodí, bez výťahu, odkiaľ sa každý deň rád šiel prejsť po Dolnom meste, tj. najužšie centrum Záhrebu a tam si poklebetiť s kamarátkami a kúpiť trochu zeleniny a mäsa na obed. Bol vždy veselý, bystrý, večne s cigaretou v ústach.

-Čo narobím, fajčím od svojich 8 rokov, smial sa na zabŕdania, aby vo svojej stovke prestal fajčiť. Mal rád aj svoj obľúbený koňak Cezar.

Vždy rád prerozprával legendárny príbeh, ako je práve on zodpovedný za manželstvo Josipa Broza a Jovanky Budisavljević. Tam, v oblasti Lika, kde bol medzi partizánmi bola v II. divízii aj ženská čata, medzi nimi aj Jovanka.

-Z vrchného štábu hľadali gramotnú dievčinu a ja som si hneď spomenul na krásnu a inteligentnú Jovanku, smial sa Đuka, kým prerozprával príbeh.

-Ale za to, čo sa neskôr stalo nenesiem zodpovednosť.

Bol zodpovedný za presídlenie prvého chorvátskeho vojnového prezidenta Vladimira Nazora, na zasadanie Antifašistického zväzu v meste Topusko. A spomína si aj na rozhovor s osvieteným biskupom SvetozaromRittingom, ktorý slúžil omše pre partizánov v tom meste.

-Pozdravil som ho s "Buď pochválen", na čo mi od odpovedal: "Naveky, amen, ale či sa aj vy komunisti takto zdravíte? Bude niečo aj z vás komunistov, ak sa takto budete zdraviť". Ja som mu odpovedal: "Aj z vás, dôstojný pane, keď ste prešli k nám."

Juraj Hrženjak bude ťažko jedným z tých, ktorých mesto Záhreb docení, aspoň nejakou malou uličkou, ako spomienku na človeka, ktorý sa celých svojich 103 rokov hrdo, bez viny a s čistým svedomím mohol obrátiť za stopami svojho života.