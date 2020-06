Báseň o Chorvátsku

Moja básnická prvotina o krajine, o ktorej tu píšem už asi 3 roky..Je vo volebnom vare, no toto nemá nič s tým...Ja som Chorvátsko oveľa menej navštívil než ktorýkoľvek priemerný bloger..Mám však veľa knižného materiálu a baví ma

Báseň Slováka, ktorý reálne má rád Chorvátsko.

Pozerám chorvátsky program.

Neverím silným dogmám.

Marišky nefajčil som gram.

Niet záujmu o môj autogram.

Slavónsko = nížina severná.

Dejiny písala tu krvavá cverna.

Kde bolo bojisko, je dnes taverna.

Vukovar=kópia Waterloo verná.

Slavonski Brod, Osijek, Vinkovci.

Slavónsko celé je čuť bekotom ovcí.

Pred tridsiatimi rokmi však lovci.

Vraždili pre peniaze = novci.

Ešte raz Vukovar= symbol hrdinu mesta.

Škody rovné Hirošime zakryté sú dneska.

Továreň topánok tam bal Baťa z Česka.

Mesto na Dunaji, odliv však neprestal.

Chorvátsko sa dnes delí, ako u nás na župy.

So Slovinskom má spor, rado, že mohlo vstúpiť.

Do EÚ, spor je o záliv a jak supy.

Idú po sebe, Chorvát sa často len kauciou vykúpi.

Mestečko Piran je tu sporné, hraničný slovinský záliv.

Chorváti stá kilometrov majú, čo keby tých pár si sňali?

Lenže to nie je také ľahké, obom sa asi žiali.

Lebo rybári z oboch krajín, tu vekmi napínali svaly.

Nech Chorvát nepozná slovo rat, teda vojna, válka.

Krásnym podujatím je u nich súťaž Sinjska alka.

Spomienka na Turkov a tradičný hod šípom v diaľkach.

Prísny výber hráčov, len z mesta Sinj, sláva na celý Balkán.

Spor ešte jeden v súčasnosti je a to v blízkej krajine.

S Bosnou, kde chorvátsky člen vlády podlieha veľkej lavíne.

Željko Komšić sa volá a vraj väčšinové hlasy sú na vine.

Bosniakov = Slovanov tej viery, čo nenapája sa na víne.

Toľko moja malá cestička po mojej mentálnej vlasti.

Napísal som celkom reálne, o dnešnom Chorvátsku plnom strastí.

Nie je to len krásna krajina, more, no i kraj bedastý.

Veľa ľudí odtiaľ cestuje pracovať preč, a sú tam kasty.

Podobné národy sme si asi, tým nechcem povedať, že ten svoj.

Mám menej rád alebo že mi jedno, že Čechom zhorel orloj.

Vybral som si skúmať Slovanov, južných, čo veľmi zakúsili boj.

Dnes im však prajem mier a všetkých sporov a rán zhoj.