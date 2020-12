30 rokov nezávisleho časopisu GLOBUS

Časopis GLOBUS je obdobou českého magazínu Respekt,na Slovensku snáď obdobou časopisu Týždeň.Najviac vedomostí som za posledný rok a pol o Chorvátsku, ale aj širšom Balkáne získal z neho.Dnes vyberám z výročného čísla.

Prvé číslo nezávislého Globusu vyšlo 13 decembra 1990. Bol to prvý súkromný týždenník v Chorvátsku po takmer 45 rokoch. Bol tlačeý vo veľkom novinovom formáte a nekvalitnom papieri, takže bol pomerne nekomfortný na čítanie a listovanie.

Závan vojny bolo už vtedy cítiť vo vzduchu a aj Globus vo svojom prvom číslu píše analýzu o sile JNA (Juhoslovanská národná armáda). Sila vtedajšej JNA pozostávala z 180 000 aktívnych vojakov, 101 000 regrútov, 78 600 profesionálov a dokonca z milión a pol rezervných síl. Technická výbava činila 1850 tankov, 455 lietadiel a 5 ponoriek.

Slovinský novinár Igor Mekina už v tom istom roku pre Globus napísal: "Juhoslávia je mŕtva, nech žije Slovinsko!" Chorvátsko požaduje, rovnako ako Slovinsko nezávislosť, no Milošević vtedy zastrašoval svojimi heslami o Srbsku, ktoré je všade tam, kde sú srbské hroby. JNA sa celkovo postavila za Miloševića a na stranu vzbúrených Srbov v Chorvátsku. V Chorvátsku rastie nacionalizmus a historický revanšizmus a začnú sa vyťahovať mnohé údaje a udalosti z nedávnej minulosti a toho, čo sa v tomto priestore udialo v 20. storočí. Už vtedy, Globus ako prvý, hoc vychádzajúci ešte v štáte Juhoslávia, diskutoval o budúcich štátnych symboloch, mene, autoznačkách, uniformách, a podobne. Okolo Vianoc 1990 vyšlo číslo, kde sa píše o blahorečeni kontroverzného záhrebského biskupa z obdobia prvého chorvátskeho štátu (NDH) Alojzije Stepinca.

Už v čísle od 17. januára 1991 znie rezolútny nadpis: Chorvátsko musí byť samostatné. Globus aj naďalej žije a sleduje situáciu, ktorá sa odohráva v Chorvátsku. Snaží sa zachovať si neutralitu a objektívnosť informácií. Odohrala sa tu aféra "Špegelj" . Generála Špegelja, vtedajšieho ministra obrany nasnímala vojenská rozviedka ako dohadoval ilegálny nákup zbraní pre chorvátsku armádu a políciu. Aféra Špegelj, vlastne len označila, že všetci sú pripravení na vojnu.

Dňa 7.februára slovinský politik Janez Drnovšek oznamuje, že Slovinsko začína proces odchodu z federácie. Neskôr sa na svetlo dostalo, že Milošević so slovinským prezidentom Milanom Kučanom sa dohodli, že Srbsku nemá nič proti tomu, aby Slovinsko odišlo z Juhoslávie. Federácie viac niet, no nikto to verejne nepriznal. Zrazu prišla správa, že cez Maďarsko do Chorvátska prichádzajú zbrane. I potom vypuklo to, čo by sa mohlo nazvať ako oficiálny začiatok vojny v Chorvátsku, 2. marca 1991 sa v meste Pakrac strieľalo. Globus priniesol reportáž z Pakraca, kde sa prvýkrát počul štekot automatov medzi pobúrenými Srbmi, JNA a medzi chorvátskou políciou. Pobúrení Srbi vtedy obsadili tamojšiu policajnú stanicu, ale chorvátska polícia ju dobyla späť. Prvou obeľou vojny sa oficiálne stal Josip Jović.

Novinári Globusu sa rozbehli do terénu, Vojislav Šešelj odkázal novinárovi Globusu 26.apríla 1991: "S Chorvátskom je koniec".Duh rozdelenia republiky Bosna a Hercegovina začne potom krúžiť aj mediálnym priesorom Juhoslávie v rozpade a aj Globus od 14.júna 1991 prináša obsiahle analýzy o možnom rozdelení Bosny a Hercegoviny politickou cestou. V dohode z 25.júna 1991 Chorvátsko a Slovinsko vyhlasujú nezávislosť, s odkladom o tri mesiace. Bol to znak začiatku vojny v Slovinsku a zároveň posledný športový nástup pod spoločnou vlajkou Juhoslávie - vtedy bola basketbalová reprezentácia Juhoslávie majstrami Európy, pričom slovinský basketbalista Jura Zdovc už nechcel hrať v solidárnosti so svojou krajinou.

Muž, ktorý založil časopis Globus bol Marko Grčić, ktorý bol do roku 1989 pomocný šéfredaktor jedného z najvýznamnejších juhoslovanských periodík Start. Prvé číslo Globusu vydali koncom roku 1990, no trvalo minimálne pol roka, kým bolo predaných prvých 50 000 kusov. Potom však ako jediný magazín svojho druhu priznali, že bude vojna a to im dvihlo nákladnosť. Prelom nastal v už spomenutej aféri Špegelj. Nemohli byť reklamovaní v televízii, čo im zakázal vtedy Antun Vrdoljak, známy herec a režisér, a v deväťdesiatych rokoch riaditeľ HRT -chorvátskej televízie. Tento režisér nakrútil napríklad aj nie veľmi vydarený film o generálovi Ante Gotovinovi v roku 2019.

Časopis Globus mi od 20.03.2018 po zvláštnom liste vydavateľstvu Hanza media zo Záhrebu prichádza 2x mesačne. Na Slovensku ho nemožno kúpiť, aj v Rakúsku je dostupný myslím len najbližšie vo Viedni, hoci aj v Hainburgu alebo Bruck/Leitha sa dajú kúpiť novinyJutarnji list alebo Večernji list, ktoré však sú väčšinou v predaji tak dva dni s omeškaním. Kedysi som si ho kupoval raz za tri mesiace. Pre niekoho, koho zaujíma Balkán je to jedno z najserióznejších médií z juhovýchodnej Európy.