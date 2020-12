Petrinja - miesto hrozivého zemetrasenia v Chorvátsku

Dnešné zemetrasenie v meste Petrinja, v župe s centrom v meste Sisak bolo 60 krát silnejšie ako zemetrasenia v Záhrebe, o ktorých som tiež napísal blog. Zomrelo predbežne 7 osôb.

Toto zemetrasenie bolo zhruba 60 krát silnejšie než to, ktoré zasiahlo Petrinju v pondelok ráno. Bolo nameraných 6,2 stupňov Richterovej stupnice a tieto otrasy bolo cítiť aj v širšom susednom regióne. Otrasy začali o 12 hodine a 19 minúte a zasiahli širokú oblasť okolo Petrinje.

Na tom území už boli zaznamenané otrasy, napríklad otrasy podobnej intenzity zasiahli v roku 1909 oblasť Pokupsko, teda okolo rieky Kupa. No ak je zemetrasenie magnitúdy 6.2 silné, potom aj doznievajúce otrasy môžu byť okolo 5,0 Richterovej stupnice.

Mnohí obyvatelia Záhrebu tvrdia, že zážitok z dnešných otrasov bol zastrašujúcou skúsenosťou a že sa im zdalo, že otrasy magnitúdy 6,2 Richterovej stupnice trvajú večne. Boli presvedčení, že tieto otrasy napáchali obrovskú materiálnu škodu i ľudské obete v hlavnom meste Chorvátska, no to sa našťastie nestalo.

Podľa seizmologičky, docentky Ivy Daskovićovej tým, že epicentrum bolo 50 kilometrov od Záhrebu, vlny stratili po ceste trochu energie. Najprv prišli rýchle, slabšie P -vlny, potom pomalšie S-vlny s väčšími amplitúdami a možno bolo cítiť i pomalšie povrchné vlny, ktoré sa viac "kĺžu."

Keď je epicentrum blízko, potom sa vlny nestihnú rozvláčiť, tak, že po slabých P-vlnách okamžite nasledujú S-vlny a všetko trvá kratšie. Taktiež, prenos energie z vĺn cez povrch na budovu závisí od vlastných frekvencií povrchu aj budovy, teda je tu časť dôvodov v rozdiele v citlivosti.

Petrinja je zničeným mestom, mnohé záchranárske čaty sa snažia nájsť ľudí, ktorí zostali pod ruinami. Svet obletela fotka otca, ktorý bol spolu so synčekom zachránený zo zavaleného auta. Starosta Petrinje Darinko Dumbović povedal večer, že dôveruje premiérovi Andrejovi Plenkovićovi a vláde, ako aj všetkým, ktorí vyjadrili želanie pomôcť, pretože si nevie predstaviť inú alternatívu.

"Toto je neuveriteľná tragédia. Petrinja mala šancu, teraz musíme hľadať novú. My nemáme Mestský úrad, ani jednu inštitúciu, do ktorej by sme mohli vojsť, celé mesto...želáme si, aby odborníci ohodnotili stav vecí zajtra."

Odkazy patria tiež ľuďom, ktorí nielen z Chorvátska, ale aj z širšieho regiónu okamžite núkajú pomoc. Pomoc je vraj vítaná, no ak je hmotná, tak ju nemá momentálne mesto kde uskladniť. V Petrinji bola okamžite nasadená armáda, minimálne 400 vojakov.

Vyjadril napokon, že si neželá žiadnu bariéru, korá by mohla zastaviť proces znovuvýstavby mesta. Zničený bol, okrem iného aj kostol sv. Mikuláša, ktorého organista sa stal siedmou obeťou zemetrasenia. Tiež stredisko srbskej pravoslávnej cirkvi zostalo v ruinách.

Zemetrasenie už spojilo všetky skupiny najznámejších športovcov, ako Goran Ivanišević, Dejan Lovren, Mateo Kovačić, alebo fanúšikovských skupín, ktorí prichádzajú do Petrinje, aby pomáhali s čistením ruín. Rovnako tak sa začali zbierať potrebné suroviny a predmety, ako sú deky, trvanlivé potraviny a hygienické potreby. Pacienti s ochorením Covid 19 z tohto regiónu boli prevezení do Záhrebu.

Zostáva len modliť sa za Chorvátsko.